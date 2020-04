Covid-19. Luxair suspende voos até maio

A companhia aérea Luxair anunciou esta terça-feira na sua página que vai suspender os seus voos até 4 de maio. As operações de férias, geridas pela LuxairTours, são suspensas até 15 de Maio de 2020.

A companhia aérea Luxair anunciou esta terça-feira na sua página que vai suspender os seus voos até 4 de maio. As operações de férias, geridas pela LuxairTours, são suspensas até 15 de Maio de 2020.

De acordo com a companhia aérea, esta decisão prende-se com "as circunstâncias extraordinárias causadas pela crise global do novo coronavírus" e trata-se de uma suspensão temporária.



A Luxair tinha anunciado no dia 24 de março a suspensão de todos os seus voos até 19 de abril, data que é agora alargada. Nesse anúncio, através de uma nota enviada por e-mail e difundida no site da companhia, a transportadora aérea nacional sublinhava que "a saúde e a segurança" dos passageiros e funcionários são "prioridade máxima" e que, por isso, optou "pela suspensão temporária de todas as operações da Luxair e da LuxairTours".

A aviação tem sido um dos setores afetados pela atual crise pandémica, com os governos de vários países, incluindo o do Luxemburgo, a desaconselharem qualquer viagem neste momento como forma de tentar evitar que o surto do novo coronavírus continue a espalhar-se.



