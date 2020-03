A partir de hoje, terça-feira, e durante as próximas quatro semanas, os aviões da Luxair vão ficar em terra.

Covid-19. Luxair suspende todos os voos a partir de 24 de março

Diana ALVES

A companhia aérea luxemburguesa suspendeu todos os seus voos até ao dia 19 de abril na sequência da "rápida propagação do novo coronavírus" e das "restrições de viagens impostas pelo governo".

Além dos voos da Luxair, foram também canceladas todas as operações da LuxairTours até 30 de abril.

Numa nota enviada por e-mail e difundida no site da companhia, a transportadora aérea nacional sublinha que "a saúde e a segurança dos nossos passageiros e funcionários são a nossa prioridade máxima, por isso tivemos de optar pela suspensão temporária de todas as operações da Luxair e da LuxairTours".

Como regressar a Portugal? Tem dificuldades para conseguir voltar ao país? Saiba as linhas da apoio criadas pela embaixada e as cidades próximas onde ainda há voos para Lisboa até 19 de abril.

Mesmo assim, a Luxair poderá ter de efetuar algum voo extraordinário nos próximos dias no âmbito dos repatriamento dos residentes que se encontram no estrangeiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, revelou ontem que mais de 300 pessoas oriundas do Grão-Ducado querem regressar ao país. Algumas delas encontram-se em Cabo Verde.

O aeroporto do Findel funciona desde ontem a meio gás, com praticamente todos os voos cancelados. Segundo a informação disponível no site do aeroporto luxemburguês, das dezenas de voos previstos para o dia de hoje apenas seis deverão realizar-se. Um é operado pela holandesa KLM e os restantes cinco pela Ryanair. Dois deles têm como destino Portugal.



Covid-19. Companhias aéreas flexibilizam reagendamentos das reservas Easyjet, TAP e Luxair entre as transportadoras que estão a permitir alterações de reserva gratuitas. Saiba como pode alterar os voos marcados para este mês.

A aviação tem sido um dos setores afetados pela atual crise pandémica, com os Governos de vários países, incluindo o do Luxemburgo, a desaconselharem qualquer viagem neste momento como forma de tentar evitar que o surto do novo coronavírus continue a espalhar-se.



