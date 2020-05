A companhia aérea comunicou algumas das medidas adoptadas na retoma da atividade.

Covid-19. Luxair adopta novas medidas de limpeza e segurança

Depois de ter anunciado a retoma dos voos a 1 de junho, a companhia aérea luxemburguesa, Luxair, também publicou ontem as medidas de segurança que irão acompanhar este regresso.



A Luxair garantiu que está a aderir e a aplicar todas as diretrizes estabelecidas pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação e pela Organização Mundial de Saúde, "dando ainda mais alguns passos para oferecer uma experiência de viagem segura e limpa", escrevem no site.

Além de garantirem que o interior dos aviões será completamente desinfetado com químicos "eco friendly" (amigos do ambiente), "que comprovadamente matam vírus e bactérias", a companhia assegura que os filtros de ar condicionado são de alta qualidade, "idênticos aos de salas médicas".

A tripulação e passageiros a partir dos 6 anos deverão utilizar uma máscara ou uma proteção para a boca, como uma bandana ou um lenço. A bordo, os passageiros receberão um desinfetante e um toalhete.

Para respeitar o distanciamento social, o embarque e desembarque será feito "em pequenos grupos, na porta de embarque e a bordo".



O avião será acedido pela porta principal, "de preferência ligado a um passadiço". Os transbordos de autocarro serão restringidos. "Atualmente, a maioria dos nossos voos não estão cheios, o que permite o distanciamento social", explica a Luxair.

Quando o número de passageiros for alta, as tripulações "farão o seu melhor para optimizar os lugares". A bagagem de cabina será limitada a computadores portáteis, bolsas, medicamentos ou artigos para bebés. O resto será transportado no porão, no check-in, ou será gerido ao pé do avião. O serviço a bordo será adaptado, incluindo a suspensão temporária das vendas.

