A presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais do país regista um ligeiro aumento.

Covid-19

LIST deteta ligeiro aumento da presença da covid-19 nas águas residuais

Susy MARTINS

Das análises feitas nas 13 estações de purificação, emergem “uma elevada prevalência nacional do vírus”, com um ligeiro aumento observado no final da semana. As análises realizaram-se entre 6 e 12 de setembro.

Estes dados constam no mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa). No entanto, os investigadores tentam relativizar, apontando que apesar do aumento, os valores estão na média observada das semanas anteriores.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus responsável pela covid-19 nas amostras.

Uma ajuda para o Governo, que assim pode adaptar as suas medidas, evitando o descontrolo da propagação de covid-19.

