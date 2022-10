A linha serve para esclarecer questões sobre o coronavírus e também sobre a vacinação contra a doença.

Covid-19. Linha de apoio continua a funcionar no Grão-Ducado

Diana ALVES

A linha telefónica para dúvidas relacionadas com a covid-19 continua ativa no Grão-Ducado. O Ministério da Saúde reitera que a helpline covid-19 - 247-65533 - funciona de segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 18h.

Num post recente sobre a vacinação nas redes sociais, o ministério relembra ainda as próximas paragens do autocarro de vacinação, o ImpfBus, nos próximos dias:

18 de outubro : Auchan Cloche d’Or, em Gaspercih, e CFL, na Gare da Cidade do Luxemburgo;

Auchan Cloche d’Or, em Gaspercih, e CFL, na Gare da Cidade do Luxemburgo; 19 de outubro: Belle Étoile, Bertrange e Hôtel de Ville, Esch-sur-Alzette;

20 de outubro: Knauf, Pommerloch, e Place Saint-Michel, em Mersch;

21 de outubro: Hôtel de Ville, Esch-sur-Alzette, e CFL, na Gare da Cidade do Luxemburgo;

O horário de funcionamento é das 12h às 18, à exceção de Pommerloch, onde a jornada de vacinação termina meia hora mais cedo.



