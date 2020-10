O conselho de Governo quer prorrogar esta licença para os trabalhadores poderem cuidar de familiares adultos dependentes no contexto da covid-19, que devia terminar a 25 de novembro.

Covid-19. Licença de apoio à família vai ser prolongada

Paula SANTOS FERREIRA O conselho de Governo quer prorrogar esta licença para os trabalhadores poderem cuidar de familiares adultos dependentes no contexto da covid-19, que devia terminar a 25 de novembro.

A situação atual da epidemia no Luxemburgo levou a que o conselho do Governo reunido na sexta-feira aprovasse a elaboração de um projeto de lei para prorrogação da licença de apoio à família para o caso dos trabalhadores que cuidem de pessoas dependentes, idosas ou deficientes. Inicialmente, a lei que entrou em vigor a 25 de junho terminaria a 25 de novembro, mas agora deverá ser prolongada por mais um mês, tendo assim a duração de seis meses.



Podem solicitar esta licença familiar assalariados, trabalhadores independentes ou funcionários públicos quando as estruturas “aprovadas” que acolhem os seus familiares dependentes não os podem mais acolher por falta de espaço e eles têm de ficar em casa. Quando tal acontece os trabalhadores terão de ficar em casa a cuidar destes seus familiares se não tiverem mais ninguém para ficar e cuidar deles.

Covid-19. Licença familiar será alargada nos casos dos jovens com deficiência O texto, da autoria do ministro do Trabalho, Dan Kersch, reconhece que a condição da hospitalização “cria situações injustas e difíceis de gerir para os pais destes jovens”, já que muitas vezes, a sua situação não lhes permite ficar sozinhos em casa, embora pertençam ao grupo etário dos 13-18 anos.

A lei especifica que os trabalhadores têm direito à licença para apoio à família se “a estrutura aprovada, que normalmente cuida do adulto deficiente ou idoso, cessou as suas atividades ou parte das suas atividades no contexto do estado de crise”. E acrescenta: “Em caso de necessidade, se várias pessoas viverem na mesma casa que o adulto deficiente ou idoso, podem alternar a licença para apoio familiar. Neste caso, cada pessoa que desejar beneficiar da licença deve apresentar um formulário devidamente preenchido”.

Esta licença para apoio à família é totalmente paga pelo CNS.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.