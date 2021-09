Uma nova onda de infeções está a começar no Luxemburgo e serão as pessoas que não estão vacinadas que irão fazer os números aumentar, diz Pualette Lenert.

Lenert. "Será ingénuo pensar que não vamos ter quarta vaga"

A ministra da Saúde não tem dúvidas: o Luxemburgo caminha para uma quarta vaga e dominada pela variante mais contagiosa do vírus. As infeções vão ocorrer entre quem não está ainda vacinado, e são estas pessoas que irão fazer aumentar a curva, declarou a ministra da Saúde Paullet Lenert durante a conferência de imprensa desta tarde.

"Será ingénuo pensar que não vamos ter uma quarta vaga" da pandemia, realçou a governante sublinhando que as previsões da task force Covid, o grupo de cientistas que analisa os dados da situação epidemiológica no Luxemburgo, assim o indicam.

De acordo com o último relatório da task force o pico da quarta vaga poderá ser atingido em novembro com mais de 500 novas infeções diárias. A vacinação, os gestos barreira individuais e o distanciamento tem por isso que continuar a ser cumprido, indicam os cientistas da task force.

"São as pessoas que não estão vacinadas que irão aumentar os números e quanto mais o vírus circula mais o perigo de infeção aumenta", recordou a ministra da Saúde.

"Estamos em presença de uma variante muito contagiosa é preciso proteger todas as pessoas mais vulneráveis e com sistema imunitário mais fraco ou imunodeprimido" e outras variantes mais perigosas poderão chegar também.

"O risco é grande, no outono a situação vai continuar, por um lado temos uma variante mais contagiosa e por outro continuamos com a vacinação. Há mais pessoas vacinadas o que poderá reduzir as hospitalizações ou mantê-las", vincou a ministra. Para a semana iremos observar os números.

Os estudos recentes de França mostram que o risco de contrair uma nova infeção com duas doses de vacinação é 80% menor. "As pessoas têm de compreender que os efeitos secundários são mais fracos do que os sintomas da doença covid", frisou a ministra da Saúde apelando mais uma vez à vacinação das pessoas que ainda não estão vacinadas.

