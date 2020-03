A SNCA decidiu fechar os balcões de receção e das matriculas.

Covid-19. Legalização de veículos e novas cartas de condução suspensas

Susy MARTINS A SNCA decidiu fechar os balcões de receção e das matriculas.

Tirar a carta de condução não vai ser possível nos próximos tempos. Todos os exames teóricos e práticos estão suspensos até nova ordem devido ao plano de contingência para fazer face é pandemia Covid-19.

A escolas de condução e os candidatos vão ser contactados afim de obterem uma nova data. A medida foi tomada pela Sociedade Nacional de Circulação Automóvel luxemburguesa (SNCA).

A SNCA decidiu também fechar os balcões de receção e das matriculas. A entrega de documentos deve ser feita por correio. Na carta deve estar mencionando o nome e o número de telefone ou de e-mail do utente para que a SNCA possa depois contactar de volta.

Já as pessoas que querem recuperar, com caráter de urgência, uma carta de condução na Sociedade Nacional de Circulação Automóvel devem ligar para a linha telefónica (26 62 64 00), para que seja encontrada uma solução. Note-se ainda que muitos dos processos para legalizar uma viatura (registo de matrícula) podem ser feitos através do balcão único do cidadão, em www.guichet.lu.