Covid-19. Lares de idosos luxemburgueses com novos casos de infeção

Diana ALVES O novo coronavírus infetou pelo menos 17 pessoas nos lares de idosos luxemburgueses desde o dia 7 de agosto.

O número foi divulgado pelas ministras da Família, Corinne Cahen, e da Saúde, Paulette Lenert, a pedido do deputado Léon Gloden, do Partido Cristão Social (CSV). Segundo as duas governantes, a 2 de agosto não havia registo de casos nestas residências, mas a situação alterou-se cinco dias depois, a 7 de agosto, com a deteção de 17 novos casos de infeção em idosos de seis lares.

Questionadas sobre se os utentes têm de se deslocar a estações de teste para fazer o exame de diagnóstico, as ministras adiantam que os lares podem recorrer às chamadas 'equipas móveis' criadas no âmbito do programa de testes em larga escala.

Neste caso, as equipas deslocam-se às estruturas para realizar o exame. De acordo com os últimos dados diários do Ministério da Saúde sobre a pandemia da covid-19, o Luxemburgo totaliza agora mais de 7.200 casos de infeção em todo o país e 121 mortes.



