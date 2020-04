O recurso ao rastreamento de pessoas como meio de prevenção da propagação do vírus será um dos temas em discussão

Covid-19. Jean Asselborn e Henri Kox participam em conselho europeu sobre gestão de fronteiras

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e o ministro-delegado da Segurança Interna, Henri Kox, representam hoje o Luxemburgo no conselho europeu "Justiça e Assuntos Internos".

A reunião, por videoconferência, vai ter como foco a discussão a atual situação da covid-19 e as respostas no domínio da segurança interna dos Estados-membros.Os ministros vão começar por abordar a gestão das fronteiras internas e externas da União Europeia (UE), com vista a garantir o funcionamento do mercado interno e a livre circulação de bens.

Voos e outras viagens não serão retomados ao mesmo tempo na União Europeia “Temos de estar preparados para o momento em que as fronteiras abrirem” vincou Adina Valean

O recurso ao rastreamento de pessoas como meio de prevenção da propagação do vírus será também um dos temas em discussão, assim como o impacto da covid-19 sobre os procedimentos de asilo na UE e a criminalidade organizada associada à pandemia.



