Covid-19. Já se pode receber até seis convidados em casa, a partir do dia 11

Paula SANTOS FERREIRA As festas no jardim, ou exterior das casas continuam proibidas e alvo de multa, mas a partir de dia 11 já vai ser possível voltar aos jantares de família ou com amigos.

A partir de segunda-feira, 11 de maio inicia-se uma nova fase do desconfinamento que coincide com o regresso às aulas do ensino secundário em geral, pois no dia 4 apenas os últimos anos e as universidades abriram as portas.

A boa notícia é que os habitantes do Luxemburgo podem voltar a organizar jantares de família ou amigos em suas casas. Mas até a um máximo de seis convidados, como anunciou ontem o ministro da segurança Interna François Bausch. Um convívio caseiro onde o ministro aconselha o uso de máscara, à exceção da hora da refeição. E nos espaços públicos as reuniões e eventos podem ter até 20 pessoas.

A polícia do Grão-Ducado não pode entrar nas habitações particulares para vigiar o cumprimento desta nova regras, mas o seu diretor Philippe Schrantz, deixou o aviso: "Os controles não poderão ser feitos no interior das casas, mas há outros elementos".

Já as festas no jardim de casa vão continuar proibidas, avisou o ministro. "Um jardim não é um espaço público", declarou François Bausch dizendo que "ainda não é o momento para organizar festas em casa".

As multas por incumprimento das medidas de restrição vão continuar.

