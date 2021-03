Covid-19. Já não há vagas para marcações para testes gratuitos antes das férias da Páscoa

Tutela da Saúde reitera que os testes gratuitos não foram pensados para quem quer ir passar férias a outros países.

Susy MARTINS

Poucos dias após ter lançado uma campanha de testes grauitos para viajar na altura da Páscoa, já não há vagas para marcações destes testes no site MyGuichet.lu. A iniciativa governamental permite realizar testes gratuitos à covid-19 por residentes e trabalhadores transfronteiriços que pretendam viajar para um país que exige um teste negativo.

A marcação é feita no site MyGuichet.lu e os pacientes podem realizar o teste num dos centros de despistagem em larga escala. Segundo a Eldoradio, o Ministério da Saúde confirma a situação de saturação, mas denota que as autoridades não pretendem aumentar a capacidade de testagem para as férias de Páscoa.

A tutela da Saúde reitera ainda que os testes não foram pensados para quem quer ir passar férias a outros países, mas para quem tem de se deslocar por razões profissionais ou privadas com caráter de urgência.

