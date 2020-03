Uma revelação feita ao Contacto pela OGBL. No dia em que em França morreu uma funcionária do Carrefour com 52 anos.

Covid- 19. "Já há pelo menos três trabalhadores de supermercados contaminados"

"Já há pelo menos três trabalhadores dos supermercados contaminados confirmados, mas tenho a certeza que há mais", revelou ao Contacto David Angel, Secretário Central do Sindicato do Comércio da OGBL. O clima nestas superfíces comerciais é "muito complicado" e "as pessoas estão em pânico porque temem ser infetadas" pelo coronavírus, acrescenta.

A maioria das cadeias de supermercados está a seguir a recomendação de enviar todos os casos de risco para casa, mas há supermercados que "não o estão a fazer", adianta o sindicalista.

Depois "há casos de funcionários a trabalhar há dez dias seguidos, ou dez horas por dia porque há falta de pessoal", denuncia.

Covid - 19 . Horário de trabalho pode ser prolongado até 12 horas diárias O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que no setor da saúde a semana de trabalho pode ser de 60 horas.

Recorde-se que o Governo decretou a possibilidade da semana de trabalho de 60 horas em 14 setores de atividade, em que se inclui a saúde e os supermercados.

Uma possibilidade rejeitada pela OGBL que defende a redução do horário de abertura dos supermercados das 9h00 às 18h00 e o encerramento ao domingo para evitar a aplicação desta medida.

Primeira morte de uma funcionária do Carrefour em França

De França chega a notícia que Aïcha Issadounène, 52 anos, operadora de caixa do Carrefour, em Saint - Denis, morreu devido ao Covid - 19.

"Teme-se que a morte de Aïcha [Issadounène] seja apenas a primeira de uma série" nos supermercados, teme Amar Lagha, secretário - geral da federação CGT de comércio, distribuição e serviços francês. Aïcha Issadounène tinha 52 anos e trabalhava há trinta anos neste hipermercado.





