Covid-19. International School tem 58 alunos em quarentena

Diana ALVES De acordo com o estabelecimento de ensino os alunos infetados terão entre 12 e 18 anos de idade e todos serão assintomáticos.

O ano letivo na International School of Luxembourg (ISL) já arrancou, e não da melhor forma. A escola, situada na cidade do Luxemburgo, tem 58 alunos em quarentena, depois de terem sido detetados cinco casos positivos de covid-19 no estabelecimento. Os jovens foram mandados para casa na sexta-feira.

De acordo com o estabelecimento de ensino, citado pela RTL, os alunos infetados terão entre 12 e 18 anos de idade e todos serão assintomáticos.Ao que tudo indica, as infeções foram identificadas em duas turmas.

Luxemburgo. A máscara deve ser obrigatória nas salas de aula? Pais e professores dividem-se. Pediatras defendem que Governo deve decidir. Esta semana o ministro da Educação dá a resposta.

Tanto os pais como a Direção da Saúde estão a par da situação.Ainda de acordo com a rádio luxemburguesa, a escola frisa que "os alunos em quarentena poderão regressar às aulas depois de obterem resultado negativo num teste à covid-19". "Um teste que pode ser feito cinco dias após o último contacto com uma pessoa infetada”, acrescenta.



