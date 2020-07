A equipa da Inspeção Sanitária responsável pelo rastreamento de contactos com infetados tem capacidade para acompanhar cerca de 60 novas infeções por dia.

Covid-19. Inspeção Sanitária não consegue rastrear pessoas que contactaram infetados

A equipa da Inspeção Sanitária responsável pelo rastreamento de contactos com infetados tem capacidade para acompanhar cerca de 60 novas infeções por dia.

A Inspeção Sanitária já não consegue rastrear as pessoas que estiveram em contacto direto com alguém infetado com covid-19, devido ao forte aumento de novos casos. Só na quinta-feira houve um aumento de 163 novos casos.

Em entrevista à rádio 100,7, o Diretor- Geral de Saúde, Jean-Claude Schmit, informou que a equipa da Inspeção Sanitária responsável pelo rastreamento de contactos com infetados tem capacidade para acompanhar cerca de 60 novas infeções por dia. Um limite que tem sido ultrapassado.

Jean-Claude Schmit frisa que a Inspeção consegue identificar as pessoas que foram testadas positivas, mas não quem esteve em contacto com essas pessoas.

Daí a recomendação do diretor de Saúde aos infetados, para contactarem elas mesmo as pessoas com quem estiveram. Essas pessoas poderão assim colocar-se em quarentena, sem ser preciso esperar pelo telefonema da Inspeção Sanitária.

Na entrevista, Jean-Claude Schmit confirmou ainda que estão a decorrer negociações com os países vizinhos sobre uma aplicação de rastreamento da covid-19.Na semana passada, a hipótese de uma aplicação de rastreamento no Luxemburgo foi admitida pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, que apelou a uma solução europeia para evitar 27 diferentes aplicações de rastreio.



