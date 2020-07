O Diretor da Saúde pediu hoje às pessoas infetadas para serem elas próprias a avisar quem esteve com elas para que entrem em quarentena evitando assim a propagação do vírus.

Covid-19. Inspeção Sanitária já não consegue rastrear pessoas que contactaram infetados

Susy MARTINS O Diretor da Saúde pediu hoje às pessoas infetadas para serem elas próprias a avisar quem esteve com elas para que entrem em quarentena evitando assim a propagação do vírus.

A Inspeção Sanitária já não consegue rastrear as pessoas que estiveram em contacto direto com alguém infetado com covid-19, devido ao forte aumento de novos casos. Só na quinta-feira houve um aumento de 163 novos casos.

Em entrevista à rádio 100,7, o Diretor de Saúde, Jean-Claude Schmit, informou que a equipa da Inspeção Sanitária responsável pelo rastreamento de contactos com infetados tem capacidade para acompanhar cerca de 60 novas infeções por dia. Um limite que tem sido ultrapassado.

Ministra da Saúde confirma “segunda vaga” no Luxemburgo Paulette Lenert acrescentou ainda que o Governo vai avaliar no domingo a situação, e decidir que medidas tomar para limitar a propagação do novo coronavírus no Grão-Ducado.

Infetados devem avisar os seus contactos

Jean-Claude Schmit frisa que a Inspeção consegue identificar as pessoas que foram testadas positivas, mas não quem esteve em contacto com essas pessoas. Daí a recomendação do Diretor de Saúde aos infetados, para contactarem elas próprias as pessoas com quem estiveram. Essas pessoas poderão assim colocar-se em quarentena, sem ser preciso esperar pelo telefonema da Inspeção Sanitária.

Na entrevista, Jean-Claude Schmit confirmou ainda que estão a decorrer negociações com os países vizinhos sobre uma aplicação de rastreamento da covid-19.Na semana passada, a hipótese de uma aplicação de rastreamento no Luxemburgo foi admitida pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, que apelou a uma solução europeia para evitar 27 diferentes aplicações de rastreio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.