É a única faixa etária onde o número de casos subiu na semana passada, na restante população a tendência é de diminuição, vinca o relatório oficial.

Covid-19. Infeções continuam a aumentar nas crianças até aos 14 anos no Luxemburgo

O vírus da covid-19 continua muito ativo no Grão-Ducado, tendo na última semana contagiado 3.565 pessoas, e feito 48 vítimas mortais, de acordo com o balanço da situação da pandemia divulgado pelo Ministério da Saúde.



Embora a tendência seja de uma ligeira descida, o que aconteceu nomeadamente nas infeções registadas e nos casos ativos comparando com a semana anterior, o nível da doença no país continua elevado, como realça o documento.

“Continuam a aumentar as infeções na faixa etária dos 0-14 anos, ao passo que em todas as outras faixas etárias e, consequentemente, na população em geral, a tendência continua a diminuir. A essa altura, a incidência em todas as faixas é muito semelhante, exceto na faixa etária de 60 a 74 anos que apresenta menor incidência”, lê-se no relatório semanal. Entre 16 e 22 de setembro registaram-se 717 novas infeções entre estudantes do fundamental e secundário nas escolas do país, indicou o ministério da Educação no balanço semanal. Na mesma semana mais 72 docentes ficaram infetados, num total de 795 casos nas escolas.

Contágios nas famílias

O círculo familiar continua a ser a maior fonte de contaminações tendo originado 39,7% dos casos, entre 988 casos que foram analisados durante dois dias (23 e 24 de novembro.

O número de mortes aumentou entre os dias 23 e 29 de novembro, registaram-se 47 óbitos contra os 38 da semana anterior. A média de idades dos falecidos é de 80 anos.

Entre os dias 23 e 29 de novembro foram internadas menos pessoas do que na semana precedente, 176 nos cuidados normais contra 186 na semana precedente e 43 internamentos nas unidades de cuidados intensivos contra 45.

Na semana em análise, 7.640 pessoas ficaram em isolamento (-5%) do que na semana anterior) e 11.203 pessoas estiveram em quarentena (+ 21%).

A taxa de reprodução efetiva (TR eff) passou de 1,00 para 0,98 e a taxa de positividade nos testes realizados foi de 5,13% contra 5,53% da semana anterior (média da semana), indica o relatório.

Também a taxa de incidência diminuiu ligeiramente, mas continua acima dos 500 casos por 100 mil habitantes, na semana de 23 a 29 de novembro

A taxa de incidência é de 569 casos por 100.000 habitantes em 7 dias, respetivamente 1.184 casos por 100.000 habitantes em 14 dias. Na semana de 16 de novembro, a taxa de incidência foi de 615 casos por 100.000 habitantes em 7 dias.

