Covid-19

Covid-19. Incidência de infeções aumentou mais de 30% nas crianças

Ana TOMÁS Na última semana, a incidência aumentou em quase todos os grupos etários, mas foi maior na faixa dos 0 aos 14 anos.

A taxa de incidência aumentou, na semana de 11 a 17 de outubro, para 124 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 106 casos por 100.000 habitantes na semana anterior.

De acordo com o balanço semanal do Governo, publicado esta quarta-feira, a incidência subiu em quase todos os grupos etários, mas foi nas crianças que mais cresceu. Na faixa dos 0 aos 14 anos o aumento foi de 36%, seguindo-se a subida de 29% no grupo dos 75 anos ou mais.

Além de ter sido na faixa etária das crianças que se registou o maior aumento na última semana, a taxa de incidência neste grupo foi também a maior de todas, com 226 casos por 100.000 habitantes.

As taxas de incidência mais baixas foram registadas nos grupos etários dos 60 aos 74 anos e 75 e mais anos, apesar da subida na última semana.



Apenas num dos grupos, o dos 15 aos 29 anos, se registou uma descida da incidência (-3%), face à semana anterior à do período em análise.

Incidência é significativamente superior nos não vacinados

De 11 a 17 de outubro, o número de pessoas com testes positivos para a covid-19 aumentou de 675 para 786 casos (+16%), enquanto o número dos contactos próximos identificados diminuiu de 3.540 para 3.114 casos (-12%), refere o mesmo boletim, que passa a comparar também a incidência de infeções entre vacinados e não vacinados.

"Para melhor refletir a realidade das novas infeções em relação a pessoas vacinadas (calendário completo de vacinação) ou não vacinadas, estes dados serão expressos através da taxa de incidência e não por percentagem", explica o documento.



Assim, entre as 786 novas infeções registadas na semana passada, a taxa de incidência de novos casos positivos em pessoas que não foram vacinadas foi de 222,19 por 100.000 habitantes, por comparação com 66,16 por 100.000 habitantes para aqueles que tinham um calendário de vacinação completo.

A vacinação também se continua a refletir nas hospitalizações. De acordo com o boletim, entre os internados da última semana, 10 dos 15 pacientes em cuidados normais não estavam vacinados (cinco tinham um calendário de vacinação completo). Nos cuidados intensivos, dois dos quatro pacientes internados não estavam vacinados.

A situação nos hospitais, no período em análise, permaneceu estável, com 15 novas admissões de doentes positivos na unidade de cuidados normais e quatro camas ocupadas na unidade de cuidados intensivos, face a cinco na semana anterior.



No que se refere à média de idade dos pacientes internados, aumentou de 57 para 67 anos.



Na semana de 11 a 17 de outubro, foram relatadas duas novas mortes relacionadas com a covid-19, fixando-se a idade média dos falecidos nos 95 anos.

Já em relação à média de idade das pessoas diagnosticadas com covid-19, passou de 32,7 para 31,9 anos.

O número de testes PCR realizados durante a semana de 11 a 17 de outubro aumentou de 15.544 para 16.480, sendo que houve 17 resultados positivos reportados nos testes rápido de antigénios (RAT), em comparação com 12 na semana anterior.

A 17 de outubro, o número de infeções ativas era de 1.396, em comparação com 1.201 a 10 de outubro.

Em contrapartida, o número de pessoas curadas aumentou de 77.157 para 77.746.

Mais de 800.000 doses de vacinas administradas

Na semana passada, os serviços de saúde administraram um total de 7.042 doses: 2.996 pessoas receberam uma primeira dose, 2.261 uma segunda e 1.785 uma terceira.

A 19 de outubro, o país atingiu um total de 800.633 vacinas administradas, o que corresponde a 413.233 pessoas com o calendário de vacinação completo (74,7% da população elegível).

