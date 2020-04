A partir de sábado, entre as 15h e a 21h, a linha está aberta aos fiéis que se sentem sozinhos e precisam desabafar.

Covid-19. Igreja católica cria linha telefónica de apoio

Susy MARTINS A partir de sábado, entre as 15h e a 21h, a linha está aberta aos fiéis que se sentem sozinhos e precisam desabafar.

Neste tempo de confinamento em casa devido crise pandémica, a diocese do Luxemburgo anunciou esta sexta-feira a criação de uma linha telefónica de "escuta pastoral".

O número de telefone 28 80 87 estará operacional a partir deste sábado (4) e destina-se a toda a população, independentemente da "idade, estatuto ou pertença religiosa".

Do outro lado da linha vão estar crentes disponíveis para ouvir as pessoas que se sentem sozinhas ou que simplesmente precisam de desabafar. A linha estará aberta todos os dias, entre as 15:00 e as 21:00.

Esta foi a forma a diocese do Grão-Ducado encontrou para se aproximar dos seus fiéis, depois ter anulado todas celebrações religiosas, como missas, casamentos, cerimónias da primeira comunhão e batizados, com exceção dos funerais.



