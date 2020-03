O serviço destina-se a pessoas com mais de 65 anos ou com doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crónicas, cancro ou ainda pessoas com o sistema imunitário fragilizado devido a uma doença ou patologia.

Covid-19. Idosos e doentes podem fazer compras através de hotline

Diana ALVES O serviço destina-se a pessoas com mais de 65 anos ou com doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crónicas, cancro ou ainda pessoas com o sistema imunitário fragilizado devido a uma doença ou patologia.

As pessoas que correm mais riscos no caso de contraírem o novo coronavírus podem agora comprar bens essenciais sem sair de casa. É isso que está a propor o site corona.letzshop.lu. As encomendas podem ser feitas diretamente no site ou através da hotline 8002 9292. A linha telefónica funciona de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00.

As encomendas feitas diretamente no site têm de ser pagas com cartão de crédito. As compras também podem ser feitas por telefone. Neste caso, a fatura será enviada por correio. A entrega é gratuita, isto é, não há portes de envio, e demora entre um a três dias. Não há entregas aos fins de semana.

A plataforma propõe uma gama reduzida de artigos, entre alimentos e cosméticos.

