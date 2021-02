A covid-19 está presente em quase 27% dos lares de idosos do país.

Covid-19 identificada em 14 dos 52 lares de idosos do país

Diana ALVES A covid-19 está presente em quase 27% dos lares de idosos do país.

De acordo com a ministra da Família, Corinne Cahen, 14 dos 52 lares de idosos do Luxemburgo apresentam pelo menos um caso positivo do novo coronavírus.

Um dos surtos mais significativos foi detetado no lar Ste Elisabeth am Park, na cidade do Luxemburgo. Segundo a rádio RTL, cerca de 40 residentes e outros 40 funcionários estarão infetados.

Surto. 80 casos confirmados num lar de idosos da capital 41 residentes e 40 membros da equipa do lar Ste. Elisabeth am Park testaram positivo para a covid-19.

Apesar destes números, a campanha de vacinação é, para já, positiva, com a taxa de adesão a rondar os 86%. Ouvida pelos deputados da comissão da saúde, Cahen lembrou os dados mais recentes da Direção da Saúde segundo os quais mais de 2.700 residentes de lares já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Essa dose foi-lhes administrada no local pelas equipas móveis da Direção da Saúde. Até ao dia de ontem, 640 idosos já tinham recebido a segunda dose do medicamento. Por outro lado, pelo menos 812 funcionários dos lares também já receberam a primeira dose, e 18 já tomaram a segunda.

De acordo com a ministra da Família, a taxa de adesão à vacina entre o staff destas estruturas aumenta quando o fármaco é administrado no local.



