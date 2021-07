O vírus SARS-CoV-2 continua a circular de forma mais frequente entre os mais jovens.

Covid-19

Idade média dos atuais infetados no Luxemburgo é de 27 anos

O vírus SARS-CoV-2 continua a circular de forma mais frequente entre os mais jovens. No último balanço covid-19 no Grão-Ducado, a idade média das pessoas infetadas é de 27 anos. Segundo a retrospetiva de 12 a 18 de julho, divulgada esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, a média de idades continua estável e segue a tendência da semana anterior.

De acordo com o balanço da tutela, na última semana houve duas mortes relacionadas com a covid-19. Do total de 49.879 testes PCR efetuados 727 revelaram-se positivos, menos 12% de infetados em comparação com o mesmo período anterior.

Entre os testes rápidos antigénicos houve apenas nove casos positivos e nenhum foi declarado através de autoteste. Quanto às hospitalizações, houve mais oito entradas de pacientes com covid-19 nos cuidados normais. Nos cuidados intensivos permanecem quatro doentes.

Já no que respeita à vacinação, entre 12 e 18 de julho foram administradas um total de 38.367 doses de vacinas: 13.457 pessoas receberam a primeira dose e 24.909 pacientes a segunda dose.

Ainda segundo os números do Ministério da Saúde, até esta quarta-feira foram administradas no total 665.316 doses (primeira e segunda doses) no Grão-Ducado. Cerca de 309.600 pessoas já têm a vacinação completa no país.



