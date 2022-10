O número de novas infeções diminuiu na última semana.

Pandemia

Covid-19. Houve mais quatro mortes na última semana

Henrique DE BURGO O número de novas infeções diminuiu na última semana.

Na semana entre 10 e 16 de outubro morreram mais quatro pessoas por covid-19 no Grão-Ducado. A média de idades era de 88 anos. No total, já morreram 1.139 pessoas da doença no Luxemburgo desde o início da pandemia.

Segundo o balanço semanal do Ministério da Saúde, o número de novos casos positivos de covid-19 diminuiu, com 2.855 infetados, contra 3.004 da semana anterior.

Segundo os dados, houve ainda mais 1.079 casos de reinfeção (dois testes PCR positivos consecutivos em 90 dias), perfazendo um total de 3.934 pessoas com covid na semana passada.

O círculo familiar continua a ser a principal fonte de infeções (22%), seguido pelo trabalho (12%) pela escola (8%) e pelas viagens ao estrangeiro (8%).

A idade média das pessoas diagnosticadas com a doença é de 46,6 anos. Nos hospitais, houve ainda 27 hospitalizações nos cuidados normais e três nos cuidados intensivos.

Quanto à vacinação, entre 10 e 16 de outubro foram administradas 2.951 doses, sendo que 2.609 são referentes à segunda dose da vacina de reforço. Ao todo, 474.718 pessoas têm esquema vacinal completo, ou seja, 79% da população com mais de 5 anos.



