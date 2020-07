O setor do turismo no Luxemburgo continua a sofrer as consequências da crise pandémica, apesar do fim do confinamento e do levantamento de restrições nas fronteiras terrestres e aéreas. A taxa de ocupação dos hotéis é de apenas 25%.

Covid-19. Hotéis continuam praticamente vazios no Luxemburgo

O turismo de negócio é o que regista mais prejuízos, segundo avançou hoje à RTL o ministro da tutela, Lex Delles.

“Foram anulados muitos comícios e reuniões de trabalho e as pessoas continuam a evitar as deslocações ao estrangeiro”, lamentou o governante. Já o turismo rural e os parques de campismo têm tido muita procura.

Para ajudar o setor da Horesca (hotéis, restaurantes e cafés), o Governo decidiu, entre outras medidas de apoio, oferecer um voucher de 50 euros a cada residente com mais de 16 anos de idade e a cada trabalhador transfronteiriço.

Já sabe como usar o vale de 50 euros em alojamento? Válidos até ao fim do ano, os vouchers só podem ser usados em hotéis, pousadas e parques de campismo no Grão-Ducado.

O vale, que já começou a chegar às caixas de correio, serve para pernoitar num dos hotéis, pousadas ou parques de campismo do país.Mas será que hotéis e restaurantes poderão ter que voltar a fechar as portas, por ordem do Governo, para evitar a propagação do novo coronavírus?

Se houver uma segunda vaga de infeções nenhuma opção será descartada, mas o ministro das Classes Médias e do Turismo diz que “seria preciso analisar a origem do foco e depois tomar uma decisão”.



