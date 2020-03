O hospital terá capacidade para 200 camas.

Covid - 19 . Hospital temporário vai ser instalado em Strassen

Sandro CABETE DOS SANTOS O hospital terá capacidade para 200 camas.

Um hospital temporário vai ser instalado em Strassen, ao lado do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), em parceria com a NATO. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, esta tarde em conferência de imprensa.O hospital terá 200 camas, das quais 100 estarão equipadas com ventiladores.

É uma medida preventiva, de acordo com o primeiro-ministro, para superar um eventual défice de camas disponíveis em hospitais.

A RTL avança que o material para criar o hospital temporário vem de Bari, na Itália, através de voos da Cargolux. Ao todo, há seis voos programados entre a cidade italiana e a capital. Algum do material já chegou em contentores. As forças armadas luxemburguesas estão presentes nas imediações do CHL para ajudar a montar a estrutura.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.