Covid-19. Hospitais luxemburgueses perto da fase 3 do plano de contingência

Os hospitais luxemburgueses estarão na iminência de passar à chamada fase 3 do plano de contingência para fazer face à pandemia de covid-19, devido ao aumento das novas infeções. Ontem, o Ministério da Saúde deu conta de 595 casos, o balanço diário mais elevado no Luxemburgo desde o início da pandemia.

Luxemburgo. 595 novas infeções em 24 horas. E mais duas mortes Nunca o país teve tantos casos positivos de covid-19 num dia. Há já mais de 3500 infeções ativas e cada infetado já contagia mais do que 1,5 pessoas, o que significa que a doença está a propagar-se mais e mais depressa entre a população.

Segundo notícia avançada pela RTL, a deteção de casos positivos do novo coronavírus em alguns hospitais, assim como a colocação em quarentena após o contacto com um infetado começam a afetar o número de profissionais de saúde disponíveis.O canal de televisão luxemburguês noticia que os representantes das quatro clínicas do país estiveram reunidos no dia de ontem com a ministra da Saúde, Paulette Lenert, para decidir como é que os hospitais se vão organizar.

Ao que a RTL apurou, os estabelecimentos estão na iminência de passar à fase 3 do plano de contingência, o que significa que as atividades não urgentes serão limitadas. Isto é, consultas e cirurgias não urgentes poderão serão anuladas.

Do total de efetivos dos Hospitais Robert Schumann, 14 testaram positivo à covid-19 e estão em isolamento. Outras 22 pessoas encontram-se em quarentena, segundo a RTL que cita Claude Schummer, diretor-geral dos Hospitais Robert Schummer.

Já no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) começam a faltar reforços também devido à covid-19. Em entrevista à RTL, Romain Nati, diretor-geral do CHL, adiantou que há cerca de 30 pessoas ausentes devido a infeções pelo coronavírus e cerca de 60 estão em quarentena por terem estado em contacto com uma pessoa portadora do vírus.



