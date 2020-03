O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que no setor da saúde a semana de trabalho pode ser de 60 horas.

Covid - 19 . Horário de trabalho pode ser prolongado até 12 horas diárias

Redação O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que no setor da saúde a semana de trabalho pode ser de 60 horas.

Xavier Bettel anunciou um pacote de medidas para o mundo do trabalho que vão vigorar até ao fim do estado de emergência no Luxemburgo.



Assim, o horário de trabalho passa a poder ter uma duração máxima de 12 horas diárias, em vez das oito horas atuais. Esta semana das 60 horas de trabalho surge "em resposta a um pedido do setor da saúde", adiantou Xavier Bettel.

Mas pode vigorar para outros áreas. "O pedido tem que ser feito e só é aceite nos setores essenciais para os cidadãos, como a saúde, a alimentação, os transportes, os correios", especificou mais tarde, o ministro do Trabalho, Dan Kersch.

Pessoas em desemprego parcial não podem receber menos que 2142 euros Dan Kersch anunciou medidas complementares, como os novos procedimentos relativamente aos pedidos de desemprego temporário e disposições relativas às licenças parentais.

O primeiro-ministro revelou ainda que o salário mínimo é garantido para quem esteja em desemprego parcial, o que significa, que o trabalhador não poderá ganhar menos de 2142 euros por mês.

Outra das medidas tomadas prevê que "nenhum locatário possa ser expulso do seu alojamento durante o estado de emergência", sublinhou o chefe do executivo. Ficam assim suspensos todos os processo de despejo sejam em habitação própria, seja em arrendamento comercial, tal como o Contacto já tinha anunciado.





















































Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.