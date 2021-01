Todos os trabalhadores têm direito à licença, quer estejam abrangidos por um contrato sem termo, a prazo ou ainda em período de experiência, sejam independentes, estejam em formação profissional ou em teletrabalho.

Covid-19. Há um novo formulário para a licença por razões familiares

Diana ALVES Todos os trabalhadores têm direito à licença, quer estejam abrangidos por um contrato sem termo, a prazo ou ainda em período de experiência, sejam independentes, estejam em formação profissional ou em teletrabalho.

A partir de hoje e até ao próximo dia 2 de abril, os pais que tiverem de ficar em casa com os filhos devido ao coronavírus têm de preencher um novo formulário. A ‘licença por razões familiares ligada à pandemia da covid-19’, em vigor nos últimos tempos, terminou na quarta-feira, mas o novo formulário já está disponível na plataforma guichet.lu.

A licença é atribuída em algumas situações, por exemplo quando uma criança tem de ficar em quarentena ou isolamento por recomendação da Direção da Saúde, ou quando se trata de uma criança considerada vulnerável. Outro dos cenários prende-se com o eventual encerramento de escolas e creches.

Todos os trabalhadores têm direito à licença, quer estejam abrangidos por um contrato sem termo, a prazo ou ainda em período de experiência. Também os independentes e aqueles em formação profissional (“apprentis”, em francês) podem recorrer ao dispositivo, assim como quem estiver em teletrabalho.

Note-se que esta licença pode ser fracionada, isto é, os pais podem usufruir dela em horas, dividindo-a entre o casal por exemplo. Quanto a regras, o beneficiário é obrigado a avisar o empregador o mais rapidamente possível. Depois, tem de preencher o respetivo formulário, assiná-lo e enviá-lo – por correio ou por e-mail – à Caixa Nacional de Saúde e ao patrão, juntamente com os atestados da Direção da Saúde, do médico ou do Ministério da Educação, dependendo dos casos.

De referir também que as faltas ao trabalho neste contexto não são descontadas da habitual licença por razões familiares – que já existia antes da pandemia –, que permite aos pais tirarem um determinado número de dias por ano, em função da idade da criança, para ficarem em casa quando os filhos adoecem.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.