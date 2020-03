Corrida aos supermercados no Luxemburgo não é justificável.

Covid - 19. "Há stocks disponíveis para as próximas duas semanas nos supermercados" do Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

"Temos stocks disponíveis para as próximas duas semanas", garante em entrevista ao Contacto Nicolas Henckes, presidente da Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC). Ontem os representantes dos supermercados estiveram reunidos para fazer um ponto de situação. "Estamos tranquilos", acrescentou o responsável do CLC. "Poderá existir em alguns momentos falta de alguns produtos específicos", mas "serão repostos rapidamente", assegura o responsável pelas empresas de comércio no Luxemburgo. Caso haja dificuldade de aprovisionamento de certos produtos "por dificuldades de produção" em determinadas fábricas, "vamos recorrer a fornecedores de outros países", assegura ao Contacto o presidente da CLC.

Não se justifica, portanto, a corrida aos supermercados que tem ocorrido desde ontem ao final da tarde no Luxemburgo. O cenário repete-se em quase todas as cadeias de supermercados do país: prateleiras vazias e filas intermináveis junto às caixas de supermercado.

Também o representante do Cactus reconhece em comunicado "terem constatado uma grande afluência nas suas lojas desde ontem, tendo ruturas pontuais de determinados artigos". Mas o Cactus garante "ter três armazéns em Windhof, Capellen e Bertrange que podem permitir responder às necessidades de aprovisonamento que surgiram em consequência do aumento da afluência", pode ler-se no comunicado divulgado ao final da manhã.

"Isto não é uma guerra"

"Isto não é uma guerra", desabafava uma das trabalhadoras da caixa do supermercado Auchan do Cloch D'Or em Gasperich, ontem ao final da tarde. Na sua caixa via passar dezenas de carrinhos carregados de compras com os mais diversos produtos. Em quase todos os carrinhos havia um produto específico que se amontoava: papel higiénico.

Esta manhã a situação repetia-se. As vagas de estacionamento estavam quase todas preenchidas nos principais supermercados da capital do Grão- Ducado, há filas de quase 30 metros nas caixas, e desde a sua abertura os estabelecimentos foram "invadidos" por centenas de pessoas que compram grandes quantidades do mesmo produto.