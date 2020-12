Registam-se 91 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Covid-19. Há seis mortes a lamentar no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, registaram-se 91 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de um total de 1.018 testes realizados.

O Governo dá conta de mais seis mortes no último dia, elevando o número total de óbitos no Grão-Ducado para 450.

Há 169 pacientes internados (menos sete desde ontem) enquanto que o número em cuidados intensivos permanece em 38.

A partir de 26 de dezembro, próximo sábado, há confinamento mais duro e recolher obrigatório a partir das 21h00 no Luxemburgo. O primeiro-ministro Xavier Bettel confirmou a adoção de medidas mais duras para baixar as infeções no Luxemburgo que ainda são elevadas e sobrecarregam os hospitais, a seguir ao Natal.

