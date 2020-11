Uma situação que leva as pessoas a abandonarem o processo, ou seja regressam ao trabalho sem fazer o teste.

Covid-19. Há quem aguarde contacto do serviço de rastreamento há três semanas

Susy MARTINS Uma situação que leva as pessoas a abandonarem o processo, ou seja regressam ao trabalho sem fazer o teste.

Algumas pessoas continuam à espera de serem contactadas pelo serviço de rastreamento (Contact Tracing) três semanas após terem preenchido o formulário a dizer que estiveram em contacto direto com alguém de infetado com covid-19. A denúncia foi feita esta sexta-feira pela associação de defesa dos direitos dos pacientes, a Patiente Vertriedung.

Num comunicado, a associação frisa que na semana passada, o Diretor da Saúde comunicou que havia um atraso de 4 a 5 dias, mas na realidade há pessoas que continuam à espera da baixa médica para entregar aos patrões e da receita médica para poderem fazer o teste de despistagem à covid-19, três semanas depois de terem preenchido o formulário.Uma situação que leva as pessoas a abandonarem o processo, ou seja regressam ao trabalho sem fazer o teste PCR.

O formulário foi criado no mês de outubro para facilitar o trabalho do serviço de rastreamento, uma vez que estavam sobrecarregados com trabalho, devido ao aumento diário de novas infeções.

A Patiente Vertriedung acrescenta que para preencher esse formulário é preciso saber o número de referência (inscrito na mensagem do laboratório com o resultado positivo do teste) da pessoa infetada, o seu nome e apelido. Ora, no meio escolar ou no local de trabalho, os nomes não são comunicados, devido à proteção de dados. Só com o número de referência e sem o nome da pessoa, é, segundo a associação, impossível enviar o tal formulário ao serviço de rastreamento, que responde que há dados incompletos e não dá seguimento ao caso. Por isso a associação da defesa dos direitos dos pacientes reivindica que o Ministério da Saúde altere o processo, de forma a que seja possível enviar o formulário sem os dados pessoais da pessoa infetada, ou seja somente com o número de referência. A associação quer ainda mais esclarecimentos sobre os processos que já levam três semanas sem resposta.



