Covid-19. Há onze pessoas infetadas em lares de idosos

No Grão-Ducado há neste momento 11 idosos infetados em estabelecimentos residenciais para pessoas da terceira idade. O número foi revelado pela ministra da Família, Corinne Cahen, na reunião desta quarta-feira da comissão parlamentar da Família. Nove dos onze casos ocorreram numa estrutura para pessoas com demência, sendo que 13 pessoas que là trabalham estão em quarentena. As duas outras pessoas que se encontram em outros estabelecimentos, não se infetaram diretamente nas estruturas, mas quando estiveram hospitalizadas num dos hospitais do Luxemburgo.

A ministra sublinha, no entanto, que as visitas aos utentes destas estruturas continuam em vigor, excepto na residência onde foram detetados casos positivos.

Corinne Cahen revelou ainda que seis pessoas que receberam ajuda ao seu domicílio também foram testadas positivas.

Segundo a ministra as regras de segurança e de higiene nos lares de idosos são as mesmas que para o resto da população. No entanto, cabe a cada direção decidir a melhor forma de se organizar e de manter as visitas dos familiares.



