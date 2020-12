Foram registados 16 novos casos positivos do novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Covid-19. Há nove mortes a lamentar no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Foram registados 16 novos casos positivos do novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, foram registados16 novos casos de coronavírus, de um total de 300 testes realizados. No dia anterior, tinham sido registados 54 casos em 1.101 testes.

Com nove mortes registadas (mais uma que no dia antes), o número de óbitos no Grão-Ducado aumentou para 487.

Há 150 pessoas internadas, menos duas que no sábado, sendo que 32 estão nas unidades de cuidados intensivos.

Momento histórico. Estas foram as primeiras pessoas a receber a vacina anti-covid na Europa Em vários países da União Europeia, o início da vacinação contra a covid-19 representa um grande passo para o mundo regressar à normalidade. Veja quem foram os primeiros a ser vacinados pela Europa.

Esta segunda-feira é um dia histórico, uma vez que a campanha de vacinação contra a covid-19 começou hoje no Luxemburgo.

O primeiro lote de vacinas chegou no sábado ao Grão-Ducado. Ao todo, o país recebeu 9.700 doses que dará para vacinar 4.850 pessoas, já que cada pessoa terá de ser vacinada duas vezes.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.