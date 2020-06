Veritas e Etam Lingerie vão deixar a Avenida da Gare, onde outras cadeiras internacionais como a McDonalds e a Yves Rocher já encerraram. Também a Ladurée declarou falência no Grão-Ducado.

Covid-19. H&M e outras grandes lojas estão a fechar na zona da Gare

Paula SANTOS FERREIRA Veritas e Etam Lingerie vão deixar a Avenida da Gare, onde outras cadeiras internacionais como a McDonalds e a Yves Rocher já encerraram. Também a Ladurée declarou falência no Grão-Ducado.

Na Avenida da Gare há cadeias internacionais, marcas de sucesso em muitos outros países que continuam de portas fechadas. Algumas não irão mais reabrir noticia a revista Paperjam.

A Veritas e a H&M são duas das lojas com um fim anunciado. A Veritas desta avenida está agora em liquidação total e irá fechar definitivamente já no Verão. A grande cadeia internacional H&M já abriu nesta avenida, mas será uma reabertura de pouca duração. Um funcionário da loja sueca, contou à Paperjam que a loja irá também irá encerrar. Mas há mais. A revista descobriu que também a internacional loja Etam Lingerie vai deixar a Avenida da Gare, mas será só lá para o final do ano.



O preço demasiado alto dos arrendamentos está na decisão de encerramento destas lojas, segundo avança a OGBL à Paperjam. Também a marca internacional de acessórios Claire ainda não reabriu nesta tradicional zona de comércio, onde já encerraram a clássica multinacional francesa de cosméticos Yves Rocher e onde nem a famosa McDonald’s sobreviveu.

1.000 euros em vales de compras para relançar o comércio na capital A edilidade da cidade do Luxemburgo comprou 1.000 euros de vouchers a todas as lojas da cidade para dinamizar o comércio local.

Nos últimos meses também a Hifi Internacional deixou de ali estar aberta, lembra o Paperjam. Esta revista avançou ainda que a mais famosa loja de macarrons, a francesa Ladurée vai igualmente deixar o Luxemburgo, tendo decretado falência a 12 de junho no país. A crise pandémica acelerou o processo.





