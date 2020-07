"Passámos de 402 novas infecções para 684", em apenas uma semana, revelou a ministra da Saúde, esta tarde em conferência de imprensa.

Covid-19. Há 684 novos casos de infeção na última semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS "Passámos de 402 novas infecções para 684", em apenas uma semana, revelou a ministra da Saúde, esta tarde em conferência de imprensa.

Há um crescimento do número de infetados com covid-19 no Luxemburgo. "Passámos de 402 novas infeções para 684 na última semana", revelou a ministra da Saúde, Paulet Lenert. Cerca de 3/4 das infeções não são detetadas através dos testes de despistagem em grande escala realizados no Luxemburgo.

A ministra da Saúde revelou, ainda, que a idade média das pessoas infetadas é de 35,5 anos. Nos hospitais "a idade média das pessoas hospitalizadas é de 57 anos. O que representa uma mudança em relação a março, já que é afetada uma população mais jovem", acrescentou a governante.

Os hospitais tiveram 34 novos internamentos e cinco pessoas estão nos cuidados intensivos. Uma situação que ainda é "gerível" pelos hospitais do país, acrescentou a ministra.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.