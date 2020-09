O número de vítimas mortais continua inalterado.

Covid-19. Há 43 novos infetados no Luxemburgo, nas últimas 24 horas

Redação O número de vítimas mortais continua inalterado.

O Ministério da Saúde anuncia 43 novas infecções com covid-19, nas últimas 24 horas no Luxemburgo. O relatório revela que as admissões hospitalares estão em baixa tanto nos cuidados normais (15) como nos cuidados intensivos (1) em comparação com terça-feira e o número de mortes não se alterou (124).

Foram realiyados cerca de 8536 testes nas últimas 24 horas no Luxemburgo, incluindo 4.436 por prescrição, 437 no contexto de "Testes em Grande Escala", 193 através de vouchers obtidos no aeroporto e 1.679 no contexto de "rastreio de contactos".

Destes testes, 20 testes realizados por prescrição revelaram-se positivos, 2 através de "Testes em grande escala", 6 através de um voucher e 15 através de rastreio pelo Ministério da Saúde.

