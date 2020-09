Henri aceitou ser testado para dar o exemplo a todos os residentes que chegam ao país regressados de férias. Xavier Bettel e Paulette Lenert acompanharam-no na visita.

Covid-19. Grão-Duque Henri faz teste despistagem no Findel

O Grão Duque Henri realizou esta manhã o teste de despistagem para o vírus da covid-19 no Findel, durante uma visita ao centro de testagem do aeroporto para incentivar todos os residentes que chegam ao Luxemburgo por via aérea a fazer o mesmo.

O Grão-Duque esteve acompanhado pelo primeiro-ministro Xavier Bettel e pela ministra da Saúde Paulette Lenert, nesta visita que aconteceu numa altura em que as pessoas regressadas de férias no estrangeiro constituem o principal grupo de novas infeções no País.

Covid-19. No Luxemburgo casos aumentaram em jovens que regressaram de férias Segundo o relatório semanal do ministério da Saúde, 1487 pessoas estiveram em quarentena e 543 isoladas durante a última semana de agosto.

Na semana de 24 a 30 de agosto 52% dos novos casos de infeção diagnosticados, ou seja 150 dos 288 casos positivos detetados em residentes que tinham vindo de férias no estrangeiro.

No centro de testes do Findel realizaram-se nessa semana 3700 testes dos quais 52 deram positivo para a infeção. Os restantes resientes que optam por viajar por estrada ou comboio podem realizar os testes de despitagem através de marcação no site MyGuichet.lu (clique aqui).

“Uma nova vaga poderá ocorrer a partir de meados de setembro no Luxemburgo” “A situação atual tem um potencial inerente de reativação da epidemia. Uma nova vaga poderá ocorrer a partir de meados de setembro, quando se prevê que as interações sociais no Luxemburgo aumentem novamente após o período de férias”, afirma ao Contacto o investigador Paul Wilmes, porta-voz da task force Covid-19.

Respeitar medidas de higiene

A ministra da saúde recomenda a todos os residentes que regressem de férias para realizarem o teste quando chegarem ao país de modo a se protegerem e a prevenirem a propagação da doença no Luxemburgo. E que, durante os dias no estrangeiro continuem a cumprir as medidas sanitárias de prevenção para evitar a contaminação.

De acordo com os especialistas existem riscos do país ser afetado por uma terceira vaga que deve iniciar-se a meio de setembro.

