A distribuição vai abranger os trabalhadores transfronteiriços.

Covid-19. Governo vai distribuir 50 máscaras por pessoa

Madalena QUEIRÓS A distribuição vai abranger os trabalhadores transfronteiriços.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que o exército vai distribuir 50 máscaras por pessoa, com mais de 16 anos, o que vai incluir os transfronteiriços que todos os dias se deslocam para o Luxemburgo para trabalhar".

O "uso de máscaras será generalizado no comércio", afirmou a ministra da Saúde, Paulette Lenert. "Mas nos cabeleireiros e esteticistas será mais difícil", acrescentou. Na quarta-feira serão apresentados "mais detalhes", mas o princípio "é manter o distanciamento social" nesta reabertura parcial.

"É muito claro que vamos fazer testes, prioritariamente, nas escolas e também no comércio", revelou a ministra da Saúde. "Temos que testar com todos os meios que temos para o fazer", assegurou. Mas "não haverá segurança a 100%", sublinhou. A aposta é fazer "uma prevenção muito forte". "Há muitas coisas para as quais não temos vacinas como o álcool e o consumo de drogas e portanto o importante é a prevenção", sublinhou.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.