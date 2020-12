Boletim desta quarta-feira não será publicado, uma vez que, por questões técnicas, o relatório de terça-feira saiu com erros estatísticos, tendo sido retirado do site oficial de atualização dos números da covid-19.

Covid-19. Governo suspende divulgação de boletim diário devido a "problemas técnicos"

O Ministério da Saúde suspendeu a divulgação do boletim epidemiológico diário desta quarta-feira, 9 de dezembro, devido a "problemas técnicos", que levaram também à reprodução de erros nas estatísticas de ontem, 8 de dezembro.

De acordo com um comunicado publicado no site governamental dedicado à covid-19, ocorreram problemas técnicos durante a produção do relatório de ontem, "o que levou a incoerências no número total de testes e de pessoas com testes positivos", refere o Ministério, que, por esse motivo retirou esse boletim do site.

Segundo o mesmo texto, os problemas estão a ser resolvidos nesta fase e "pelas mesmas razões, o relatório diário de 9 de dezembro também não será publicado", lê-se.

O Ministério da Saúde adianta que os relatórios diários serão divulgados novamente assim que as questões técnicas e os erros tiverem sido resolvidos, garantindo que "as equipas de monitorização trabalham diariamente na melhoria dos dados, com o objetivo de tornar a informação de qualidade acessível ao público em geral".

