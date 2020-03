Face à situação que se está a viver no país e das repercussões que a crise sanitária está a ter na economia, o governo vai simplificar os pedidos para obter o desemprego parcial.

Covid-19. Governo simplifica pedidos de desemprego parcial

Susy MARTINS Face à situação que se está a viver no país e das repercussões que a crise sanitária está a ter na economia, o governo vai simplificar os pedidos para obter o desemprego parcial.

“Dentro de dois dias irão ser disponibilizados formulários digitais para acelerar os procedimentos do desemprego parcial”. Garantia dada ontem pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch.



O procedimento será assim mais rápido para que nenhuma empresa tenha necessidade de cortar postos de trabalho em caso de dificuldades financeiras.

O desemprego parcial abrange agora e devido à Covid-19 todas os ramos de atividade. Foram já introduzidos 3.200 pedidos, ou seja há nesta altura 3.200 empresas que precisam deste apoio do Estado. Este mecanismo de desemprego parcial permite aliviar as empresas. O Estado arca com 80% dos salários dos trabalhadores que entram em ‘folga forçada’. Em troca, as empresas que beneficiam da medida comprometem-se a não recorrer a despedimentos. Mas o trabalhador fica assim a receber apenas 80% do seu vencimento habitual.

Também as empresas que mantêm a sua atividade, mas que enfrentam problemas financeiros por causa da pandemia, podem a qualquer momento fazer o pedido para usufruir do desemprego parcial ao Ministério da Economia.

