Covid-19. Governo reduz a 10 pessoas limite para reuniões em casa

Madalena QUEIRÓS A ministra da Saúde diz que não é possível ter metade do país em casa. Para evitar isso é preciso apostar nos gestos barreira e na distância social. As medidas que o Governo vai levar ao Parlamento diminuem o número de pessoas que podem estar juntas, e aumentam as sanções para quem não cumprir.

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, anuncia novas restrições para evitar a propagação da Covid-19. "A principal alteração que propomos é limitar a dez pessoas o limite para as reuniões que se realizem em casa". Haverá também sanções para "quem não cumpra as regras da quarentena". "Temos que reagir para que o número de novas infeções diminua. Vamos trabalhar com os empregadores para fazer "campanha de sensibilização e vão aumentar também os controles da polícia". "Estamos alarmados e alerta", afirmou Xavier Bettel

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, por seu lado reafirmou "que as pessoas infetadas terão que ficar isoladas". As pessoas "terão que ser sensibilizadas para cumprir os gestos barreira porque não compreenderam a importância de manter o isolamento" caso estejam contaminadas. Por isso "é criada uma sanção" para quem não cumpra a quarentena, anunciou a ministra da Saúde.

"Constatámos que há um retomar de casos de Covid-19", sublinhou Xavier Bettel. Depois enunciou algumas práticas qze deverõ ser evitadas."Por exemplo, se alguém decidir organizar uma festa coloca-se em perigo e em perigo as pessoas que convida", sublinhou o primeiro-ministro.

"Os gestos barreira existem e quem não cumpre as regras é muito egoísta", acrescentou Xavier Bettel.

"Ficámos muito pessimistas quando chegamos aos 163 casos, num dia", mas neste momento "pensamos que há condições para otimizar a resposta", afirmou a ministra da Saúde. "Quando há um caso de um infetado, identificamos as pessoas que estiveram em contacto", afirmou.

"Os meios estão disponíveis", afirmou Xavier Bettel. Poderá admitir-se a hipótese de avançar com uma aplicação para identificar e seguir os infetados, afirmou o primeiro-ministro em resposta a uma questão dos jornalistas. "Pensamos que com as medidas tomadas vamos consegir controlar a situação", sublinhou a ministra da Saúde.

O "teletrabalho pode ser uma solução a manter-se" nos casos em que seja possível para limitar a contaminação, sublinhou o primeiro-ministro.

Nos restaurantes e cafés "não devemos ir mais longe e mantemos as restrições em vigor", afirmou Paulette Lenert.

Depois de terminar esta conferência de imprensa, Xavier Bettel regressou a Bruxelas.











