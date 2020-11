Ao que tudo indica, o ministro da Educação deverá dar novas instruções para o funcionamento das escolas na segunda-feira, dia em que as 12 brigadas de rastreio covid vão para o terreno.

Covid-19. Governo põe 12 equipas a rastrear as escolas

Ao que tudo indica, o ministro da Educação deverá dar novas instruções para o funcionamento das escolas na segunda-feira, dia em que as 12 brigadas de rastreio covid vão para o terreno.

Depois da formação no Laboratório Nacional de Saúde, as doze equipas que foram colocadas à disposição do Ministério da Educação vão rastrear as escolas, a partir da próxima segunda-feira, data em que o ministro da Educação, Claude Meisch, deverá anunciar as novas medidas que as escolas e os liceus terão de cumprir para manter o ano letivo em funcionamento.

Com capacidade para realizar entre 500 a 600 controlos por dia, as equipas estão à inteira disposição do governo. Cabe ao ministério decidir sobre o dia e o local onde os rastreios serão efetuados. Posteriormente, será o Laboratório Nacional do Luxemburgo a analisar as recolhas. De acordo com o governo, os alunos poderão escolher entre retirar uma amostra do nariz ou da garganta.

O objetivo da medida é evitar enviar os alunos, funcionários e professores para casa, em isolamento. O recente encerramento imposto de 28 salas de aula em Steinsel serve de exemplo do que não deveria ser. Só na semana passada, as autoridades de saúde identificaram 719 casos de covid-19, nos estabelecimentos escolares. Além de alunos, vários professores também foram diagnosticados com a doença que continua a marcar o ano de 2020.

Esta segunda-feira, quando anunciou, por exemplo, o novo encerramento dos bares e restaurantes para conter a pandemia, o primeiro-ministro Xavier Bettel deu a entender que o governo estará a preparar mais um pacote de medidas para o ensino, pelo menos "até às férias do Natal".

