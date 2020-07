Covid-19. Governo não quer um "estado policial"

"Nós não queremos um 'estado policial', mas vamos estar atentos às pessoas que não respeitam as medidas impostas pelo governo", disse o ministro da Segurança Interna, François Bausch.

"Nós não queremos um 'estado policial', mas vamos estar atentos às pessoas que não respeitam as medidas impostas pelo governo", disse o ministro da Segurança Interna, François Bausch.

Segundo François Bausch, as autoridades policiais vão fiscalizar e denunciar as pessoas que não respeitam as medidas mais restritivas impostas pelo Executivo, sem no entanto infringir a esfera privada.

Segundo o governante, não se trata de repressão, mas de apelar à responsabilidade dos cidadãos, para que se consiga limitar a pandemia no país. François Bausch acrescenta ainda à RTL que, nas últimas semanas, as autoridades policiais efetuaram centenas de controlos, em que resultaram multas a pessoas e empresas.

Bausch sublinha que os cafés que não respeitarem a hora de encerramento vão ser notificados na hora e será levado a cabo um processo de investigação. Caberá ao proprietário do café provar que não cometeu qualquer ilegalidade.



