Covid-19. Governo não prevê novas medidas, diz ministra da Saúde

Susy MARTINS "Apesar do aumento de novos casos covid-19 no Luxemburgo, não há razão, para já, para novas medidas". A afirmação da ministra da Saúde, Paulette Lenert, proferida na segunda-feira, à margem de uma conferência de imprensa e citada pela imprensa nacional.

Segundo Paulette Lenert aquilo a que o país está a assistir já tinha sido antecipado e o Governo preparou-se para essa eventualidade. Desta forma, a governante considera que não há razão para entrar em pânico face ao aumento do número de infetados e de mortes associadas a covid-19.

Mesmo assim, Lenert reitera que é crucial continuar a respeitar as medidas de segurança, como o distanciamento físico ou o uso de máscara. E lançou um novo apelo à população para que evite contactos desnecessários, sobretudo numa altura em que as temperaturas começaram a baixar e a maioria das atividades se realizam no interior.

Em entrevista à RTL já depois das declarações da ministra, o diretor dos Hospitais Robert Schumann, Claude Schummer, explicou que o aumento de novos casos já se faz sentir nos hospitais, com mais internamentos. No verão, todos os pacientes com covid-19 eram encaminhados para o Centro Hospitalar do Luxemburgo, uma vez que o país se encontrava na 'fase 0' do plano de contingência para lidar como o coronavírus. Agora, o país entra na 'fase 2', na qual todos os hospitais do país têm de receber e tratar pacientes com covid-19.

O responsável frisou, porém, que todas as outras atividades hospitalares e serviços dos hospitais são para manter, assegurando que os pacientes com outras patologias continuarão a ser tratados e operados. A ministra da Saúde, reúne-se esta quarta-feira no Parlamento com os deputados da Comissão da Saúde para dar mais explicações sobre a situação atual.

Esta quarta-feira o primeiro-ministro Xavier Bettel vai discursar sobre o Estado da Nação no arranque do novo ano parlamentar. O discurso será naturalmente marcado pela atual crise sanitária.

