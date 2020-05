Nas crianças com menos de 6 anos "devem ser os pais a decidir " o regresso à Escola, defende RNP. Ministro diz que "recomeço não pode ser deixado à escolha dos pais".

Covid-19. Governo mantém reabertura das escolas mas 23700 pessoas são contra

A reabertura das escolas a partir de 4 de maio continua a gerar polémica entre os pais e governo, no Luxemburgo. As duas petições contra este regresso “cedo demais” dos alunos que estão a decorrer no Luxemburgo reuniam 23 716 assinaturas, até às 9h30 desta manhã, de dia 1 de maio. De salientar que apenas uma, a petição 1550 é oficial e irá levar o assunto a debate com o ministro da Educação, Claude Meisch.

Também a Representação Nacional de Pais do Luxemburgo (RNP) se continua a manifestar contra a obrigatoriedade das crianças com menos de seis anos regressarem à escola.

Em seu entender, a decisão do regresso às creches e escolas “deverá caber aos pais destes pequenos alunos”. Os pais deveriam ter a liberdade de escolher se as crianças continuam em casa ou voltam à escola, como declarou ao Contacto Alain Massen, presidente da RNP. Clique aqui para ler o comunicado da RNP em português.

Contudo, o ministro da Educação mantém-se firme na sua decisão de manter o calendário estipulado com o regresso gradual dos estudantes entre 4 de maio e o dia 25 de maio, como escreve a RTL. E nem a proposta da RNP, um órgão consultivo do governo, parece sensibilizar Claude Meisch.

"Recomeço para todos os alunos", diz ministro

“O recomeço aplica-se a todos os alunos e não pode ser deixado à escolha dos pais”, vinca o porta-voz do ministério da Educação à RTL. A exceção aplica-se aos alunos vulneráveis que poderão continuar os seus estudos em casa "mediante a apresentação de um certificado médico”.

Questionado sobre esta afirmação contundente do ministro da Educação, Alain Massen afirma ao Contacto que a RPN mantém a sua opinião: “O Governo deveria claramente deixar a escolha aos pais das crianças com menos de 6 anos. E isto para o resto do ano letivo. Porque com o sistema de grupos alternados, isto significa, apenas três semanas para cada criança”.

Alain Massen alerta que “estas crianças não poderão cumprir todas as regras de saúde e segurança que serão necessárias para evitar o risco de contribuir para uma segunda vaga de infeções”.

Em Portugal, pais escolhem

Em Portugal, são de facto, os pais dos alunos que frequentam a creche que decidem se os filhos continuam em casa ou voltam aos estabelecimentos escolares no dia 18 de maio. O anúncio foi feito ontem, quinta-feira, pelo primeiro-ministro António Costa numa comunicação ao país sobre as medidas de desconfinamento gradual.

Nas creches, “o apoio familiar será mantido até 1 de junho para dar confiança às famílias", indica o plano oficial do desconfinamento em Portugal. Isto significa que os pais que optem por manter os seus filhos destas idades, em casa, irão continuar a receber o apoio dado pelo estado até ao início de junho, data final do regresso destes meninos às creches.

23 716 são contra a medida

Os pais de todos os estudantes do Grão-Ducado continuam divididos nesta matéria. Pelo menos 23 716 já manifestaram ser contra a reabertura das escolas em maio. Para 6417 esta posição foi demonstrada através da assinatura da petição 1550, inscrita no site oficial da Comissão de Petições, que defende a reabertura das escolas apenas para setembro.

"A abertura de todas as escolas, escolas secundárias, creches, centros de dia e 'maison relais' apenas em Setembro, para proteger todas as crianças", contra o novo coronavírus, defende esta petição, que já ultrapassou o número base, de 4500 assinaturas, para ser levada a debate público na Câmara dos Deputados com o ministro da tutela. Clique aqui para consultar a petição 1550.

Os restantes 17 299 assinaram a petição “Não à reabertura das escolas e liceus em maio, há que proteger os nossos filhos, irmãos, etc”, da portuguesa Tânia Pragana, que por desconhecimento a inscreveu num site não oficial, e portanto, não é válida para ser levada a discussão.

Por isso mesmo, Tânia Pragana continua a pedir que quem defenda esta mesma posição que assine a petição 1550 para dar voz a todos que são contra este regresso “cedo demais”, como diz.

