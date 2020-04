O governo vai distribuir um kit de cinco máscaras por cada trabalhador nas empresas do Grão-Ducado.

Covid-19. Governo luxemburguês distribui máscaras pelas empresas

Madalena QUEIRÓS O governo vai distribuir um kit de cinco máscaras por cada trabalhador nas empresas do Grão-Ducado.

A partir da próxima segunda-feira, o uso de uma protecção bocal será obrigatória para todos os que não possam respeitar uma distância de dois metros de segurança entre os indivíduos. Uma exigência anunciada ontem pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Covid - 19. Vão ser distribuídas máscaras a toda a população Há cerca de seis a sete milhões de máscaras que vão começar a ser distribuídas amanhã.

Para que essa regra possa ser respeitada nas empresas, o Governo decidiu atribuir gratuitamente às empresas um kit de cinco máscaras por trabalhador. Numa primeira fase, o exército luxemburguês, em conjunto com a Câmara de Comércio, organizará uma operação de distribuição de máscaras a todas as empresas que saírem do confinamento, na próxima segunda-feira, dia 20 de Abril.

Já a partir de amanhã, na sexta-feira 17, sábado 18, domingo 19 e segunda-feira 20 de Abril, das 9h00 às 18h00, serão distribuídas através de um sistema de drive-in, no parque de estacionamento E do aeroporto de Findel.

Todas as empresas em causa receberão as suas máscaras, mediante apresentação de prova do seu estatuto de artesão e/ou da sua ligação com a empresa (cópia do cartão de artesão, cópia da licença de estabelecimento válida ou outra).

Por razões de organização as empresas são convidadas a recolher as suas máscaras, na medida do possível, de acordo com o seguinte calendário:

Empresas cujos nomes começam com as letras A a J: sexta-feira, 17 de Abril

Empresas cujos nomes começam com as letras K a P: sábado, 18 de Abril

Empresas cujos nomes começam com as letras Q a Z: domingo, 19 de Abril

Empresas que não puderam estar presentes nos dias anteriores: segunda-feira, 20 de Abril

As máscaras para outras empresas que não as acima mencionadas serão distribuídas em conjunto com a Câmara de Comércio. As empresas serão informadas dos procedimentos a seguir o mais rapidamente possível.

Também as comunas de Luxemburgo e de Esch anunciaram hoje que vão começar a distribuir cinco máscaras por cada cidadão através do sistema dos correios, na próxima segunda-feira.

