Covid-19. Governo limita setores que podem fazer 60 horas de trabalho semanal

O Governo limitou a 13 os setores que podem aumentar o horário de trabalho até às 12 horas por dia por serem considerados "essenciais". A limitação das áreas que podem aplicar as 60 horas de trabalho semanal foi aprovada no Conselho de Governo realizado a 15 de Maio. Os setores que podem aplicar este horário são os seguintes:

saúde e dos cuidados, incluindo as actividades hospitalares e os laboratórios de análises médicas

a produção e distribuição de energia e de produtos petrolíferos



energia eléctrica

a recolha e o tratamento das águas residuais



remoção e gestão de resíduos



transportes públicos



serviços de transporte, transbordo e expedição de mercadorias



sistemas de troca, pagamento e liquidação de instrumentos



serviços postais e de telecomunicações



serviços de segurança



segurança, transporte de dinheiro

limpeza



actividades essenciais ligadas ao funcionamento do sector financeiro e do sector dos seguros



A OGBL aplaude esta "redução do número de sectores elegíveis" para prolongamento de horário que já tinha exigido ao Governo. A maior central sindical do Luxemburgo questiona, no entanto, "por que razão o Governo considerou necessário renovar esta medida, em vez de a revogar". O sindicato denuncia que os trabalhadores afetadas por este mecanismo estão a trabalhar "horários prolongados e até ao esgotamento, sem poderem utilizar o tempo de descanso necessário".

Covid-19. Semana de 60 horas de trabalho? Há empresas a pedir este aumento O governo aceitou que 14 empresas no Luxemburgo alargassem o seu horário de trabalho mas só durante a crise sanitária. São mais 12 horas de trabalho semanal neste período.

Com o prolongar desta medida até ao final da crise, esta situação, pode "prolongar-se por quase três meses". O que terá"consequências negativas para a saúde e segurança dos trabalhadores", alerta.

Para além disto fica assegurado que "0s trabalhadores destes sectores podem gozar novamente as suas férias de acordo com as regras normais previstas no Código do Trabalho".

O Governo aprovou um regulamento grão-ducal que "alarga a possibilidade de utilizar a licença de apoio à família (para cuidar de pessoas dependentes ou deficientes quando as estruturas estão fechadas devido ao Covid-19), com um alargamento a serviços aprovados noutros países membros da União Europeia". O que permitirá que os trabalhadores transfronteiriços "possam também beneficiar desta licença extraordinária", sublinha a OGBL.

