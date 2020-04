Covid-19. Governo está "pronto a intervir nos lares de idosos se for necessário"

A ministra da Saúde não revela número de vítimas mortais nos lares para "não violar a privacidade"

Redação

Sem revelar o número de vítimas mortais nos lares de idosos, com a justificação de não querer "violar a privacidade", a ministra da Saúde, Paulette Lenert garante que "as pessoas que trabalham nestas estruturas têm a formação necessária e seguem as recomendações suplementares, relativamente à Covid-19". "Fazemos os possíveis para assegurar que essas instituições têm o material necessário para proteger as pessoas", assegurou. "Se precisarem de ajuda suplementar estamos disponíveis. E estamos prontos a agir se for necessário", afirmou a ministra da Saúde na videoconferência realizada esta tarde.

Em relação ao covid-19, a idade mediana das vítimas mortais é de 87 anos e a média é de 84 anos, anunciou Palette Lenert.

Quanto aos 14o sem- abrigo que estão instalados numa estrutura em Findel revelou que há um departamento que se ocupa destes casos.

Para já não equacionam a hipótese de receber mais doentes do estrangeiro. "Estamos a acompanhar intensivamente esta nova fase para avaliar se a ocupação de camas vai diminuir", assegurou. Mas "é difícil a curto prazo acolher mais pessoas do estrangeiro". Até porque as pessoas "que estão nos cuidados intensivos geralmente ficam varias semanas internadas".

A ministra afirmou ainda que "o vírus não conhece fronteiras e que gostaríamos que a Europa adotasse uma posição comum".

