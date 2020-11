Já uma aplicação informática, diz a ministra, serve apenas para informar as pessoas que estiveram em contacto com um caso positivo do novo coronavírus.

Covid-19. Governo diz que rastreio manual é mais eficaz do que aplicação

Diana ALVES

O Governo está convencido de que o sistema de rastreio de contactos manuais das infeções pela covid-19 é mais eficaz do que uma aplicação móvel. Segundo a ministra da Saúde, o rastreio de contactos manuais “fornece um verdadeiro serviço à população”.

Questionada pelos deputados Martine Hansen e Gilles Roth (CSV), Paulette Lenert deixou antever que uma aplicação de rastreio continua a não estar nos planos do Governo.

A ministra explica que o rastreio manual permite contactar diretamente as pessoas, dando-lhes a oportunidade de fazerem perguntas e esclarecerem dúvidas. Um serviço que uma aplicação torna impossível. Lenert frisa que, “no momento do telefonema, a pessoa infetada pode colocar todas as suas questões, o que acaba por ser uma verdadeira vantagem”.

Já uma aplicação informática, diz a ministra, serve apenas para informar as pessoas que estiveram em contacto com um caso positivo do novo coronavírus, “deixando-as sozinhas com as suas dúvidas e ansiedade face à situação”. Razão pela qual o Governo continua a privilegiar o rastreio manual.

Recorde-se que as pessoas infetadas continuam a ser contactadas por telefone pelo serviço ‘contact tracing’. O infetado deve depois alertar as pessoas com quem esteve em contacto. Estas, por sua vez, devem preencher o formulário disponível no site covid19.lu de forma a poderem receber os documentos relativos à quarentena e a receita para a realização do teste de diagnóstico a partir do sexto dia após o último contacto com um caso positivo da doença.



