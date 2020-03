Perto de alguns hospitais serão criadas creches para acolher os filhos dos funcionários do sistema de saúde.

Covid-19. Governo disponibiliza alojamento para trabalhadores transfronteiriços

Madalena QUEIRÓS

"Estamos a ponderar disponibilizar alojamento" para os trabalhadores transfronteiriços, anunciou a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Uma medida que visa ultrapassar o cenário de encerramento de fronteiras dos países vizinhos. No caso da Alemanha, a partir de amanhã, 17 de março, só os trabalhadores com certificado poderão atravessar a fronteira em direção ao Luxemburgo.

Atualmente entram diariamente no Grão - Ducado, cerca de cem mil trabalhadores transfronteiriços, que representam cerca de 62% do pessoal do sistema médico e sanitário.

"Confinamento total" pode vir a ser decretado no Luxemburgo A ministra da Saúde luxemburguesa admitiu hoje que o" confinamento total" pode vir a ser decretado como noutros países.

Outra das medidas que será lançada é a criação de creches junto de algumas unidades de saúde, que poderão acolher os filhos do pessoal médico necessário nas unidade de saúde.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou hoje a existência de 81 infetados no Luxemburgo. Os transfronteiriços que venham da Alemanha que não tenham certificado não poderão entrar no Luxemburgo amanhã, 17 de março.



